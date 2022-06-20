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В Тюмени заключенный организовал в тюрьме казино

В Тюмени заключенный организовал в тюрьме казино

По данным следствия, молодой человек отбывает наказание за разбой. Решив получить финансовую выгоду, он с середины апреля 2022 года по 16 июня незаконно организовывал и проводил между заключенными азартные игры с использованием карт и фишек.

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