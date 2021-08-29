В Симферополе установил камеры на проблемных площадках ТБО

В Симферополе установили камеры наблюдения на некоторых контейнерных площадках для выгрузки ТБО.По словам главы администрации города Дмитрия Демидова, камеры будут фиксировать нарушителей, которые будут выбрасывать на площадках негабаритный мусор.
В Симферополе установили камеры наблюдения на некоторых контейнерных площадках для выгрузки ТБО.По словам главы администрации города Дмитрия Демидова, камеры будут фиксировать нарушителей, которые будут выбрасывать на площадках негабаритный мусор.
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