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В Симферополе установил камеры на проблемных площадках ТБО

В Симферополе установил камеры на проблемных площадках ТБО

В Симферополе установили камеры наблюдения на некоторых контейнерных площадках для выгрузки ТБО.По словам главы администрации города Дмитрия Демидова, камеры будут фиксировать нарушителей, которые будут выбрасывать на площадках негабаритный мусор.

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