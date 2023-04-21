Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Irina Krasnova
    кто это??У Изнера родился ...
  • николай лебедев
    Стоит только посмотреть, кто руководит РФС, и сразу станет ясно, что их туда тянет, но явно не забота о российском фу...Депутат Терюшков ...
  • Boris Boriskov
    Губерниев ему срочно нужно за границу привык катятся хватит дома сиди вот поэтому он рвет и мечет   а Вяльбе молодецДмитрий Губерниев...

Морган об «Арсенале»: «Я разбит. Но мы все еще на 5 очков выше и собираемся обыграть «Ман Сити»

Морган об «Арсенале»: «Я разбит. Но мы все еще на 5 очков выше и собираемся обыграть «Ман Сити»

«Боже. Я эмоционально, психологически и физически разбит после этого. И все же. Мы все еще на 5 очков выше в АПЛ и собираемся обыграть «Сити» в среду», – написал журналист и телеведущий в твиттере.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх