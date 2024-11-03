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Закон и Порядок

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Курская дуга: Ципсоте пленения сына Ким Чен Ына уже мало — замахнулись на Алаудинова

Курская дуга: Ципсоте пленения сына Ким Чен Ына уже мало — замахнулись на Алаудинова

  Вражеская пропаганда выдумывает идиотские фейки, чтобы поднять упавший ниже плинтуса боевой дух оккупантов в Курской области Картодел «creamy caprice», со ссылкой на видео- и фотопруфы, подвел итог вытеснения оккупантов из русского приграничья.

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