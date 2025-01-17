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Русская весна

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В Госдуме сделали неожиданное предложение советникам Трампа

В Госдуме сделали неожиданное предложение советникам Трампа

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал советников избранного президента США Дональда Трампа не «изобретать велосипед» для прекращения конфликта на Украине, а придерживаться условий, озвученных президентом России Владимиром Путиным.

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