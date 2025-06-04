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Царьград

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Шахтёров эвакуировали в Воркуте: что произошло на "Комсомольской"

Шахтёров эвакуировали в Воркуте: что произошло на "Комсомольской"

В Воркуте на шахте "Комсомольская" произошла экстренная эвакуация 115 сотрудников. Горноспасатели и пожарные оперативно прибыли на место происшествия.

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