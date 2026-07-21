ЦАХАЛ ликвидировал террористов Исламского джихада при попытке перевозки оружия в секторе Газа

В южной части сектора Газа израильские военные обнаружили группу вооружённых боевиков Исламского джихада, которые вместе с сообщниками перегружали оружие в автомобиль, готовясь к нападению на израильских солдат, находящихся в этом районе .
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