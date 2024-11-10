НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

5koleso.ru

1 подписчик

Российский триколор на номерах станет обязательным: мы знаем когда

Российский триколор на номерах станет обязательным: мы знаем когда

Сегодня глава комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, Александр Хинштейн, сообщил, что флаг с российским триколором на регистрационных знаках автомобилей станет обязательным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх