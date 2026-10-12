Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Я от тебя ничего не получал": В Абхазии устроили провокацию против россиянки

"Я от тебя ничего не получал": В Абхазии устроили провокацию против россиянки

Отдых в курортной республике обернулся для гражданки Российской Федерации тяжелым физическим и психологическим потрясением, переросшим в крупный международный скандал.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ольга Pyazik
Ольга Pyazik

Около 10 лет знакомые ездили в Абхазию к знакомым отдыхать. И всё время хозяин водил по участку и гордо говорил - здесь будет быссейн, здесь альпийская горка. Но все года в туалете даже не было крючка - сидя на толчке, надо было держать верёвку, чтобы дверь не открылась. Ленивые и жадные, хотят доить и доить Россию и россиян.

Профиль пользователя Дмитрий Лукьянов
Дмитрий Лукьяновизменено

Пора уже прикрывать этот балаган невиданной щедрости в отношении этого через чур гордого, но мелкого народца! Бензин, электричество и прочие ресурсы исключительно по внутрироссийским ценам! По предоплате! И с предварительным погашением всех долгов! Достала уже эта вечно майнящяя биткойны банановая республика!