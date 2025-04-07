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Царьград

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Focus: жители Германии в панике из-за страха перед войной с Россией

Focus: жители Германии в панике из-за страха перед войной с Россией

Из-за заявлений политиков о возможной войне с Россией немцев окутал страх. Кто-то начал жить одним днём, а кто-то собирает тревожный чемодан.

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