Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории города Бобруйска и имеющих У НП, необходимо:осуществить регистрацию в автоматизированной системе ´Заказ на подготовку кадров´ ( ) и сформировать сведения о дополнительной потребности в трудовых ресурсах в срок до 30.