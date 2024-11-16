Финляндия открывает границу

Вадим Кузнецов

Совершенно не вижу, зачем бы России нужны были какие-то заметные отношения с нынешней Финляндией. Население 5 647 800 человек, это меньше, чем в иных российских городах. Промышленность, без нашей энергетики и сырья, в расчет можно не принимать. Туризм разве что, так наши северо-западные территории ничем не хуже. Архангельская область, Карелия, Поморье, Коми... Все ждут туристов и денег. Зачем вкладывать ресурсы в соседа-селюка, который держит фигу в кармане, регулярно говорит о нас немыслимые гадости и совместно с нашими НАТОвскими врагами готовит нам подлости? С точки зрения "взаимовыгодных" отношений то, что получают финны - это то, чего НЕ получают россияне. На мой взгляд, самое разумное, что можно в этой ситуации сделать - это решить, что за нашей границей и до самого моря - пустая пустыня, в которой даже тушканчики не живут.