Ровно в тот момент, когда мы окончательно забили болт на существование страны Финляндия, что-то там, среди выстроенных русскими архитекторами дворцов Хельсинки, начало происходить.
Финляндия открывает границу
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Совершенно не вижу, зачем бы России нужны были какие-то заметные отношения с нынешней Финляндией. Население 5 647 800 человек, это меньше, чем в иных российских городах. Промышленность, без нашей энергетики и сырья, в расчет можно не принимать. Туризм разве что, так наши северо-западные территории ничем не хуже. Архангельская область, Карелия, Поморье, Коми... Все ждут туристов и денег. Зачем вкладывать ресурсы в соседа-селюка, который держит фигу в кармане, регулярно говорит о нас немыслимые гадости и совместно с нашими НАТОвскими врагами готовит нам подлости? С точки зрения "взаимовыгодных" отношений то, что получают финны - это то, чего НЕ получают россияне. На мой взгляд, самое разумное, что можно в этой ситуации сделать - это решить, что за нашей границей и до самого моря - пустая пустыня, в которой даже тушканчики не живут.
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11 час.
Оксана Иванова
Со всем бы согласилась, но вот такая ситуация: у женщины родители более тридцати лет назад переехали жить в Суоми, получили там гражданство, даже пенсию небольшую заработали. Отец умер, мать жила там, в этот год случился с ней инсульт и что знакомой делать? Ну просит она родственников помочь, но сама ничего сделать не может, кроме того, чтобы окольными путями денег послать. Поедет она, если границу откроют? Поедет, визу сделает и помчится! Ей даже мать в Россию не перевезти, во-первых, границы закрыты, во-вторых, уже такой возраст, что менять обстановку тяжело, в-третьих, её просто не довезти, в-четвёртых, все вещи, к которым она привыкла невозможно провезти через границу из-за ограничений. Вот и делай, что хочешь (((
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8 час.
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