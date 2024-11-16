Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Вотинцев
    Переписать участников и на ковер. При повторном случае, разговаривать по другому с огромными штрафами, лишениями и т....Оренбург. Азербай...
  • лина любимцева
    СЕБЯ нужно спасать!! А Европа пусть сама спасается...Иван Охлобыстин: ...
  • Sobering
    Как бы мы не относились к Стрелкову, он участник “Белого проекта”, который подразумевает то, как высказался Жванецкий...Власть боится Гир...

Финляндия открывает границу

Финляндия открывает границу

Ровно в тот момент, когда мы окончательно забили болт на существование страны Финляндия, что-то там, среди выстроенных русскими архитекторами дворцов Хельсинки, начало происходить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Кузнецов
Совершенно не вижу, зачем бы России нужны были какие-то заметные отношения с нынешней Финляндией.  Население 5 647 800 человек, это меньше, чем в иных российских городах. Промышленность, без нашей энергетики и сырья, в расчет можно не принимать. Туризм разве что, так наши северо-западные территории ничем не хуже. Архангельская область, Карелия, Поморье, Коми... Все ждут туристов и денег. Зачем вкладывать ресурсы в соседа-селюка, который держит фигу в кармане, регулярно говорит о нас немыслимые гадости и совместно с нашими НАТОвскими врагами готовит нам подлости? С точки зрения &quot;взаимовыгодных&quot; отношений то, что получают финны - это то, чего НЕ получают россияне. На мой взгляд, самое разумное, что можно в этой ситуации сделать - это решить, что за нашей границей и до самого моря - пустая пустыня, в которой даже тушканчики не живут.
Ответить
11 час.
Оксана Иванова
Со всем бы согласилась, но вот такая ситуация: у женщины родители более тридцати лет назад переехали жить в Суоми, получили там гражданство, даже пенсию небольшую заработали. Отец умер, мать жила там, в этот год случился с ней инсульт и что знакомой делать? Ну просит она родственников помочь, но сама ничего сделать не может, кроме того, чтобы окольными путями денег послать. Поедет она, если границу откроют? Поедет, визу сделает и помчится! Ей даже мать в Россию не перевезти, во-первых, границы закрыты, во-вторых, уже такой возраст, что менять обстановку тяжело, в-третьих, её просто не довезти, в-четвёртых, все вещи, к которым она привыкла невозможно провезти через границу из-за ограничений. Вот и делай, что хочешь (((
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх