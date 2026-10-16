В нашем мире полно таинственных и жутких мест. Кладбища, часовни, заброшенные города и больницы. Думаете, такое есть только за рубежом? Россия огромная, и у нас таких мест больше, чем в любой другой стране.
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