Дмитрий Григоренко покинет пост в правительстве, уступив место Ирине Окладниковой из Минфина. Окладникова с 2012 года занимает разные должности в Минфине и ранее работала в Красноярском крае.
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