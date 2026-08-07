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Газета «Культура»

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В Ленобласти обнаружен первый неолитический могильник с янтарными погребениями

В Ленобласти обнаружен первый неолитический могильник с янтарными погребениями

Могильник эпохи неолита обнаружен на территории Ленинградской области. Об этом сообщила директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева на брифинге в четверг.

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