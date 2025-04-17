«Хороший добрый человек, наркоман просто»: кто и зачем посмертно делает идола из Паши Техника

Александр Строев: У призывов Kunteynir к медленному умиранию есть спонсоры, за этим стоит индустрия Михаил Зубов На фото: во время прощания с рэпером Пашей Техником (Павел Ивлев) у храма Петра и Павла в Москве (Фото: News.