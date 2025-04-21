Трое несовершеннолетних оказались в реанимации с алкогольным отравлением

За день в больницы Санкт-Петербурга попали трое подростков, все в тяжелом состоянии. Сначала около 4 утра 20 апреля в полицию поступило сообщение о том, что с острым пероральным отравлением в одну из больниц Выборгского района поступила пострадавшая 2009 года рождения.