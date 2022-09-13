Масштабное отключение электроэнергии в Харькове — Reuters со ссылкой на очевидцев **** В Сумской области на северо-востоке Украины пропало электричество, жителям приказано отключить устройства от сети — Reuters со ссылкой на власти региона **** Власти Днепропетровской области подтверждают, что в ряде районов пропал свет **** Киев подтверждает отключения света в восточных регионах Украины — AFP **** Украинские железные дороги начали сообщать о задержке поездов из-за отключения света **** Отключение электроэнергии или перебои с ее подачей фиксируются в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях — украинское издание "Вести" **** Вчерашние ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, погрузившие ряд областей в блэкаут - именно то, что необходимо было сделать с самого начала, невзирая ни на какие гуманизмы и сострадания.