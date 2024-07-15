Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 486 подписчиков

"Правда о настоящей войне" для Минобороны от бойца: Чем жертвовали русские воины, прикрывая фланги ЧВК "Вагнер"

"Правда о настоящей войне" для Минобороны от бойца: Чем жертвовали русские воины, прикрывая фланги ЧВК "Вагнер"

Штурмовик-доброволец с позывным "Грин" раскрыл правду о подготовке добровольцев и ведении боевых действий во время освобождения позиций в районе Бахмута - Чем жертвовали русские воины, прикрывая фланги ЧВК "Вагнер".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх