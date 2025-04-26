Бум за разум: новые возможности ИИ и пределы освоения космоса

Российские ученые создали эндоскоп, который лучше выявляет внутренние патологии человека, а инженеры-конструкторы разработали проект двигателя, который поможет наноспутникам работать в составе роя и долетать до орбит Луны.
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