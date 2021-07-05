Стало известно, куда пропал Норкин и его программа “Место встречи” из эфира НТВ 

Шоу-бизнес Телеведущий сообщил об этом в последнем выпуске от 2 июля. 5 июля телезрители традиционно ожидали в 14:00 на телеканале НТВ выход политического ток-шоу “Место встречи” с ведущим Андреем Норкиным.
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