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«Ман Сити» предложит 130-140 млн фунтов «Челси» за Энцо (Гастон Эдул)

« Манчестер Сити » готов побить трансферный рекорд АПЛ ради полузащитника « Челси »  Энцо Фернандеса .

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