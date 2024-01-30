Компания Илона Маска впервые вживила имплант в мозг человека

28 января компания Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. Чип от компании Neuralink представляет собой нитевидные электроды, которые идут к капсуле-приемнику и через Bluetooth позволяют управлять гаджетами.
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