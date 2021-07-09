Эксперты турсферы рассказали, как в Крыму проходит курортный сезон после ЧС

В Крыму из-за наводнений значительно пострадала туристическая сфера. Из-за непогоды, чрезвычайных ситуаций и введения дополнительных противоковидных мер во многих городах Крыма значительно пострадали инфраструктура и индустрия гостеприимства.
В Крыму из-за наводнений значительно пострадала туристическая сфера. Из-за непогоды, чрезвычайных ситуаций и введения дополнительных противоковидных мер во многих городах Крыма значительно пострадали инфраструктура и индустрия гостеприимства.
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