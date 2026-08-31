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Возвращение в Арканар: как зумеры открывают для себя Стругацких

Возвращение в Арканар: как зумеры открывают для себя Стругацких

В списке покупок восемнадцатилетних «Тайная история» соседствует с корейским веб-романом, а «Грозовой перевал» — с романтическим фэнтези.

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