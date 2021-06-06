Экипажи истребителей Су-35С отработали ведение воздушного боя в безориентирном пространстве акватории Балтийского моря

Экипажи истребителей Су-35С отработали ведение воздушного боя в безориентирном пространстве акватории Балтийского моря

Су-35С – глубоко модернизированный сверхманёвренный многофункциональный истребитель поколения «4++». .

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