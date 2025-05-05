Монеточка решила закрыть ИП в России

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова; внесена Минюстом в реестр иноагентов), которая в 2022 году переехала с супругом в Литву, решила прекратить предпринимательскую деятельность в России.
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