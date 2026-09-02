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Регионы России

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Кори Гауфф вышла во второй круг US Open после победы над Зейнеп Сонмез

Кори Гауфф вышла во второй круг US Open после победы над Зейнеп Сонмез

Американская теннисистка Кори Гауфф в первом круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open) одержала победу над турчанкой Зейнеп Сонмез со счётом 6:3, 6:4 и прошла во второй раунд турнира.

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