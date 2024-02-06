Обман не удался. Моряк поплатится свободой за ввоз импортного виски

В июле прошлого года матрос российского судна на территории Японии оптом приобрел 288 бутылок импортного виски емкостью по 0,7 литра по рыночной стоимости в размере более 345 тысяч и попытался скрыть покупку от таможенных органов при оформлении судна на приход в Российскую Федерацию, сообщает PRIMPRESS.