Почему до годовалого возраста ребенка стараются не подносить к зеркалу Людмила АрхангельскаяВ обществе существует древняя традиция, предписывающая воздерживаться от того, чтобы подносить младенцев к зеркалам и показывать им собственное отражение в течение первого года жизни.