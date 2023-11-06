Почему до годовалого возраста ребенка стараются не подносить к зеркалу Людмила АрхангельскаяВ обществе существует древняя традиция, предписывающая воздерживаться от того, чтобы подносить младенцев к зеркалам и показывать им собственное отражение в течение первого года жизни.
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