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«Во всех школах завершены ремонтные работы» - отдел образования города Актау

«Во всех школах завершены ремонтные работы» - отдел образования города Актау

В городском отделе образования в ответ на запрос редакции сообщили, что ремонтные работы, которые были начаты в некоторых школах летом, уже завершены.

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