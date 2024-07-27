Депутат ВР Безуглая: в штат военкоматов на Украине вошли почти 100 тысяч человек

Киев, 27 июля, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Общее число сотрудников всех территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) составляет почти 100 тысяч человек, сообщила 26 июля заместитель главы оборонного комитета Верховной рады Марьяна Безуглая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии