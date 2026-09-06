Диетолог Кострова рассказала, почему оливки едят только солеными и маринованными

Никто не будет спорить, что свежие овощи куда полезнее, чем соленые и маринованные. Так почему же в продаже не встретить свежие оливки? фото: iStock/FascinadoraС точки зрения ботаники оливки — это не овощ и не ягода, а плод типа костянка.