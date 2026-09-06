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Диетолог Кострова рассказала, почему оливки едят только солеными и маринованными

Диетолог Кострова рассказала, почему оливки едят только солеными и маринованными

Никто не будет спорить, что свежие овощи куда полезнее, чем соленые и маринованные. Так почему же в продаже не встретить свежие оливки? фото: iStock/FascinadoraС точки зрения ботаники оливки — это не овощ и не ягода, а плод типа костянка.

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