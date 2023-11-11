Глава Ноябрьска вручил гранты и сертификаты 58 талантливым школьникам

Окружные сертификаты «ЯНАОлимп» получили 18 талантливых учеников школ Ноябрьска. Еще 40 детей наградили грантами главы города, сообщил в своем telegram-канале руководитель горадминистрации Алексей Романов.
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