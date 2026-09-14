Спасатели нашли живым пропавшего у Плоского Толбачика на Камчатке туриста

Волонтеры нашли пропавшего в районе вулкана Плоский Толбачик на Камчатке туриста живым. Об этом сообщила пресс-служба главного управления (ГУ) МЧС России по Камчатскому краю в канале на платформе «Макс».
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