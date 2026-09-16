«КАМАЗ» передал партию грузовиков Народному фронту

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «КАМАЗ» В Набережных Челнах состоялась торжественная церемония передачи партии грузовых автомобилей КАМАЗ для нужд гуманитарной миссии Народного фронта.
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