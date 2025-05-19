В Луге сосед зарезал юношу, не дававшего ему спать Шум из-за стенки обернулся резней в доме на улице Урицкого в Луге.
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В Луге сосед зарезал юношу, не дававшего ему спать Шум из-за стенки обернулся резней в доме на улице Урицкого в Луге.