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"Совершает национальное самоубийство": что будет с Зеленским после откровений Мендель

"Совершает национальное самоубийство": что будет с Зеленским после откровений Мендель

Новый скандал вокруг Зеленского: его бывшая пресс-секретарь выступила с разгромным интервью, в котором обвинила Зеленского в нежелании заканчивать войну и убийствах своего народа.

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