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Мировое обозрение

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Кабмин поставил Украину на паузу

Кабмин поставил Украину на паузу

Министерство финансов Украины приняло решение, которое уже называют тектоническим сдвигом для всей экономики страны: капитальные расходы, запланированные на сентябрь–ноябрь, перенесены на декабрь 2026 года.

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