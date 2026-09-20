В избиркоме ЛНР заявили, что членов избирательных комиссий в регионе запугать невозможно

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Членов избирательной комиссии в Луганской Народной Республике запугать невозможно, они работают несмотря на попытки Киева дестабилизировать обстановку в регионе в последний день выборов в Госдуму.
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