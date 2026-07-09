Новак: Регионы северного завоза требуют особого внимания по топливу

В условиях непростой ситуации с топливообеспечением внутреннего рынка регионы северного завоза требуют повышенного внимания со стороны федеральных и региональных властей, заявил вице-премьер Александр Новак 9 июля по итогам совещания по ситуации на рынке топлива, сообщается на сайте кабмина.