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Парламентская газета

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Новак: Регионы северного завоза требуют особого внимания по топливу

Новак: Регионы северного завоза требуют особого внимания по топливу

В условиях непростой ситуации с топливообеспечением внутреннего рынка регионы северного завоза требуют повышенного внимания со стороны федеральных и региональных властей, заявил вице-премьер Александр Новак 9 июля по итогам совещания по ситуации на рынке топлива, сообщается на сайте кабмина.

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