Губернатор Евраев: визиты в Ярославскую область выросли до 13,2 млн

В 2025 году Ярославскую область посетили 13,2 млн туристов, что увеличило налоговые поступления на 29%.
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