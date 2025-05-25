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Оказалась не такой простой: приезжая, схватившая за крестик паренька на улице состоит в диаспоре, которая мигом приступила к защите

Оказалась не такой простой: приезжая, схватившая за крестик паренька на улице состоит в диаспоре, которая мигом приступила к защите

Avia.pro - СМИ В Мытищах приезжая из Азербайджана избила 8-летнего мальчика за то, что он случайно наступил на ногу её сыну! Схватила за крестик, душила, пинала, била ботинком — это просто дикость! Жестокость на детской площадке Всё произошло в Мытищах, на детской площадке во дворе жилого дома.

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Комментарии
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НА
Николай Анахов
Силовые структуры &quot;масляно&quot; улыбнулись и виновным стал мальчик с крестиком!
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57 мин.
Leonid PlиGin
Приезжие держатся друг за друга, помогают друг другу, поэтому ничего не боятся. Русские, рассияне, то есть рассенные - каждый сам за себя, а в одиночку против двух-трёх приезжых выходить страшно. В полиции это знают и пользуются трусостью русских. Потому что сами трусы. Они ведь теперь труские, а не русские.
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26 мин.
ВБ
Василий Блохин
Чмо,мой ИДИОТ тебе в рот не влезет 😊
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23 мин.
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