Оказалась не такой простой: приезжая, схватившая за крестик паренька на улице состоит в диаспоре, которая мигом приступила к защите

Leonid PlиGin

Приезжие держатся друг за друга, помогают друг другу, поэтому ничего не боятся. Русские, рассияне, то есть рассенные - каждый сам за себя, а в одиночку против двух-трёх приезжых выходить страшно. В полиции это знают и пользуются трусостью русских. Потому что сами трусы. Они ведь теперь труские, а не русские.