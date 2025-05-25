Оказалась не такой простой: приезжая, схватившая за крестик паренька на улице состоит в диаспоре, которая мигом приступила к защите

Avia.pro - СМИ В Мытищах приезжая из Азербайджана избила 8-летнего мальчика за то, что он случайно наступил на ногу её сыну! Схватила за крестик, душила, пинала, била ботинком — это просто дикость! Жестокость на детской площадке Всё произошло в Мытищах, на детской площадке во дворе жилого дома.
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