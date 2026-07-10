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Куртуа о замене в матче с Испанией: «Я почувствовал боль, не мог бить по мячу. Хотел продолжать, но это было решение тренера»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о замене в матче с Испанией. 34-летний футболист покинул поле во время встречи с испанцами (1:2) в 1/4 финала ЧМ-2026 .

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