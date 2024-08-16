В сочинскую реку Мзымту выпустили более 13 тысяч мальков краснокнижного лосося Выпуск черноморской кумжи в дикую природу состоялся 15 августа.
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В сочинскую реку Мзымту выпустили более 13 тысяч мальков краснокнижного лосося Выпуск черноморской кумжи в дикую природу состоялся 15 августа.