Военврач-доброволец на СВО спас от ампутации более десяти бойцов

В зоне СВО военврач-доброволец Куликов смог спасти от ампутации конечностей более десяти бойцов.В полевом госпитале 5-й мотострелковой бригады группировки «Центр», развёрнутом на добропольском направлении, работает врач-доброволец, спасший от ампутации конечностей более десяти российских военнослужащих.
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