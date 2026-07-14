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Царьград

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Военврач-доброволец на СВО спас от ампутации более десяти бойцов

Военврач-доброволец на СВО спас от ампутации более десяти бойцов

В зоне СВО военврач-доброволец Куликов смог спасти от ампутации конечностей более десяти бойцов.В полевом госпитале 5-й мотострелковой бригады группировки «Центр», развёрнутом на добропольском направлении, работает врач-доброволец, спасший от ампутации конечностей более десяти российских военнослужащих.

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