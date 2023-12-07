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Закон, порядок, государство

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Сотни пунктов обогрева для военнослужащих ВВО развернуто на полигонах округа

Сотни пунктов обогрева для военнослужащих ВВО развернуто на полигонах округа

Для сохранения здоровья личного состава, командирам и руководителям занятий предписано контролировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе, в зависимости от температуры окружающей среды и погодных условий.

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