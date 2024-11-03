Что случилось в спринте на Гран-при Бразилии: как Норрис забрал победу напарника через новую радиопьесу?

Все обгоны и быстрые мысли. Тройное американское турне по стационарным трекам завершалось визитом на легендарный бразильский «Интерлагос» – казалось бы, давно известный всем командам, но в реальности абсолютно неизведанный из-за нового экспериментального асфальта.