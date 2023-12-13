На прямую линию с Путиным 14 декабря 2023 года поступило 1,5 млн обращений

Последний раз прямая линия проходила в 2021 году и длилась почти четыре часа. Владимир Путин ответил на десятки вопросов, большинство из которых касались здравоохранения – россияне столкнулись с пандемией.
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