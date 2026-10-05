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В кастрюльке

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Насаживаю свинину на шпажки и подвешиваю над водой: рецепт домашнего шашлыка в томатном маринаде

Насаживаю свинину на шпажки и подвешиваю над водой: рецепт домашнего шашлыка в томатном маринаде

Как приготовить сочное и ароматное мясо дома, если сезон шашлыков уже закончился? Можно сделать шашлык в духовке.

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